Roland Garros 2023, l’Equipe celebra Djokovic in prima pagina: “Dalla terra alla luna” (FOTO)

La prima pagina odierna dell’Equipe è destinata a rimanere nella storia, ma non potrebbe essere altrimenti visto che ciò che si racconta è già entrato a far parte della storia del tennis. Il quotidiano francese non poteva non celebrare Novak Djokovic, che ieri ha vinto il suo terzo Roland Garros, diventando il primo tennista della storia a conquistare 23 slam. Il serbo si è dunque guadagnato la prima pagina, ma la particolarità è che il titolo non è in orizzontale bensì in verticale. Questo perché la foto scelta immortala Djokovic sdraiato sulla terra dello Chatrier con le braccia distese. “Dalla terra alla luna” si legge a caratteri cubitali. Nella descrizione, invece, c’è scritto: “Imponendosi senza troppe difficoltà sul norvegese Casper Ruud per 7-6 6-3 7-5, Novak Djokovic diventa il primo tennista uomo della storia a vincere 23 titoli dello slam“. Di seguito la foto della prima pagina.