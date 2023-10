Brasile in ansia, Neymar esce in lacrime per un infortunio al ginocchio

Non solo una pesante sconfitta, il Brasile torna da Montevideo anche in ansia per Neymar. L’attaccante dell’Al-Hilal è stato costretto a uscire dal campo durante i minuti di recupero del primo tempo dopo uno scontro con De la Cruz. Un infortunio al ginocchio sinistro per l’ex-PSG, che in lacrime ha lasciato il terreno di gioco su una barella. Si attendono gli esami del caso, ma il talento brasiliano è stato visto lasciare lo stadio in stampelle.