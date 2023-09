Italia-Ucraina, arbitro spagnolo Hernandez per la sfida del Meazza

Sarà l’arbitro spagnolo Alejandro Hernandez Hernandez a dirigere Italia-Ucraina, sfida del girone C delle qualicazioni agli Europei 2024. Al Meazza alle ore 20.45 di martedì 12 settembre tutto pronto per lo scontro tra la Nazionale di Spalletti e quella ucraina, una sorta di spareggio per il secondo posto del raggruppamento, e sarà l’esperto iberico a fischiare insieme ai suoi assistenti José Naranjo e Diego Sanchez Rojo e al quarto uomo Alejandro Muñiz Ruiz, con al Var Carlos del Cerro Grande e Guillermo Cuadra.