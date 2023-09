Calcio, tris degli Stati Uniti in amichevole: gol di Weah e Pulisic (VIDEO)

Comodo successo in amichevole per gli Stati Uniti, che al CITYPARK di St. Louis hanno superato per 3-0 l’Uzbekistan. Una vittoria targata Serie A visto che il primo gol è stato siglato dallo juventino Timothy Weah, su assist di McKennie, e il terzo dal milanista Christian Pulisic su calcio di rigore. A segno anche Pepi per il momentaneo 2-0. Di seguito il video delle reti segnate dai due giocatori che militano nel campionato italiano.

Christian Pulisic scores from the spot with the last kick of the game as the USMNT defeat Uzbekistan 3-0 💥 pic.twitter.com/ATzG1ifcJr

— B/R Football (@brfootball) September 9, 2023