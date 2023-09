Golf, Epson Tour: prima vittoria in carriera per la russa Guseva, seconda l’azzurra Liti

di Antonio Sepe 56

La vincitrice del Black Desert Resort Championship 2023, torneo dell’Epson Tour, è la russa Nataliya Guseva, al primo successo da professionista in carriera. In quel di Miami, la 20enne ha chiuso con un totale di 198 (66 67 65, -18), assicurandosi un lauto assegno da 56.250 dollari, il primo premio più alto del 2023 sul circuito. “Sono davvero felice, mi sembra un sogno. Dopo la vittoria ho chiamato mia madre e le ho detto che non potevo piangere perché c’erano troppe telecamere vicino a me, ma alla fine è accaduto comunque” ha dichiarato Guseva.

Secondo posto con 200 (-6) per l’azzurra Roberta Liti, a un passo dal successo e brava a chiudere con un ultimo giro da 67 (-5). L’italiana può comunque consolarsi con il sesto posto della “Race for the card“, l’ordine di merito dell’Epson Tour. L’obiettivo è difendere la top 10 così da garantirsi a fine stagione il pass per giocare sul LPGA Tour nel 2024.