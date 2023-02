Italia U21, fissate amichevoli contro Serbia e Ucraina con vista Europei

La Federcalcio ha annunciato le due amichevoli che vedranno impegnate l’Italia U21, prima dell’inizio degli Europei di categoria, il prossimo giugno. Gli azzurrini di Paolo Nicolato sfideranno la Serbia a Backa Topola venerdì 24 marzo, per poi spostarsi a Reggio Calabria, dove lunedì 27 marzo se la vedranno contro l’Ucraina. Per quanto riguarda la rassegna continentale che si giocherà in Romania, invece, l’Italia è inserita nel girone con Norvegia, Svizzera e Francia.