Mondiali Oberhof 2023, ct Hoellrigl: “Stagione oltre le aspettative, per le medaglie servirà un po’ di fortuna”

Domani, mercoledì 8 febbraio, prenderanno il via i Mondiali 2023 di biathlon a Oberhof. La gara d’esordio della rassegna iridata sarà la staffetta mista, nella quale l’Italia schiererà Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, quartetto salito sul podio in Coppa del Mondo a Pokljuka (secondo posto). “In quell’occasione, però, erano stati gli uomini al lancio anzichè le donne – spiega il direttore tecnico Klaus Hoellrigl -. Abbiamo studiato questa formazione in base alle indicazioni ricevute nel corso dell’anno, Vittozzi in prima frazione è una sicurezza, Wierer sa spaccare il gruppo e lo ha dimostrato in passato, Bionaz spara bene e dà solidità, Giacomel al momento è l’uomo più in forma, la sua è stata una scelta quasi naturale”.

“Finora è stata una stagione in cui siamo andati forse oltre alle aspettative, però un Mondiale è sempre speciale, ci serve un pizzico di fortuna per salire sul podio – aggiunge -. L’importante è che i ragazzi si sono preparati bene, abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità. Hofer ha dato garanzie sul suo recupero fisico, sicuramente tornerà utile nelle prossime gare e darà il suo contributo. Il tracciato è tosto e duro, il poligono è complesso: fra vento e avvicinamento è forse il più duro dell’intero circuito, per cui occorrerà gestirlo nel migliore dei modi, alzando il livello al poligono”.