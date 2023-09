Italia U19, ottimo test contro l’Irlanda del Nord: termina 3-2 l’amichevole

La Nazionale Under 19, campione d’Europa in carica, prosegue la propria marcia di avvicinamento agli Europei di categoria. Dopo il successo all’esordio contro l’Albania, la formazione di Corradi si impone sull’Irlanda del Nord per 3-2, questo pomeriggio. Il tecnico ha così commentato la prestazione degli Azzurrini: “I ragazzi hanno approcciato bene la sfida, ovvio poi che nella disamina della gara ci siano delle cose che sono state fatte meglio e altre peggio, ma il fatto di aver subito il pareggio al loro primo tiro in porta e di essere riusciti a riportarci subito in vantaggio, non può che essere un segnale positivo soprattutto da un punto di vista mentale”.

Gli Azzurrini sono andati in vantaggio grazie a Bolzan ad inizio gara, subendo il pari nordirlandese firmato da Evans. Poi Di Parravicini, firma il nuovo vantaggio con un colpo di testa arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poco prima dell’intervallo ecco arrivare anche il 3-1, questa volta grazie a Franzoni, con un bel diagonale. Al 22esimo del secondo tempo, una mischia nell’area italiana veniva risolta dal tocco vincente del neoentrato Moses, che chiudeva i conti sul definitivo 3-2. Lunedì la nuova sfida allo stadio ‘Lungobisenzio’ di Prato, ore 16,30 contro i Paesi Bassi, per quello che rappresenterà l’ultimo test amichevole.