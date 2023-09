Formazioni ufficiali Francia-Irlanda, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Francia e Irlanda, sfida valida i gironi di qualificazione agli Europei 2024. La Nazionale di Deschamps davanti al pubblico di casa prova a proseguire la sua striscia vincente in questa fase di qualificazione in cui ha ottenuto quattro vittorie in altrettante partite. Sono sei i calciatori della nostra Serie A chiamati dal tecnico transalpino. Maignan, Theo Hernandez, Pavard, Rabiot, Giroud e Thuram. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di giovedì 7 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FRANCIA-IRLANDA

FRANCIA: Maignan, Upamecano, Kounde, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Rabiot, Tchouameni, Dembele, Giroud, Mbappé, Griezmann

IRLANDA: Bazunu, Stevens, Duffy, Ogbene, Knight, Egan, Cullen, Collins, Browne, Idah, Molumby