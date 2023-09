ECA, eletto il nuovo Consiglio direttivo: ci sono Friedkin (Roma) e Antonello (Inter)

L’Assemblea Generale dell’ECA (l’associazione dei club calcistici europei) si è conclusa quest’oggi con l’elezione dei membri del nuovo consiglio direttivo che guiderà l’organizzazione nel prossimo quadriennio 2023-27. Confermato Nasser Al Khelaifi nella veste di presidente e rappresentante ECA nel Comitato esecutivo Uefa. L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, è stato confermato tra i 30 membri, mentre Dan Friedkin, presidente della Roma, è tra i cinque rappresentanti nella UEFA / ECA Joint Venture. “Abbiamo fatto molta strada nel ciclo passato – ha detto Al Khelaifi -. C’è stato un enorme cambiamento nel ruolo che i club svolgono nelle decisioni che modellano il calcio europeo per club. Oggi siamo un’istituzione dinamica, democratica e inclusiva, che cerca influenza e voce per molti, non per pochi. Siamo una comunità di club di tutte le dimensioni e persone di ogni provenienza con uno scopo comune: far crescere e proteggere il calcio europeo per tutti i club d’Europa, lavorando in collaborazione con tutti i nostri stakeholder”.