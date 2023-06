Italia-Spagna in tv in chiaro: data, orario, canale e diretta streaming semifinals Nations League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Italia e Spagna, valevole per la semifinale di Nations League 2022/2023. Le due Nazionali si ritrovano di fronte a distanza di due anni dalla semi giocata nel 2021 nella stessa competizione. Allora la Spagna di Luis Enrique interruppe la striscia positiva dell’Italia di Mancini, imponendosi per 2-1. Da quel momento sono cambiate diverse cose, a partire dal fatto che sull panchina degli iberici ora siede Luis de la Fuente. Su quella Azzurra c’è invece ancora Roberto Mancini, che prova ad iniziare un nuovo ciclo dopo un 2022 da incubo. La sfida è in programma giovedì 15 giugno alle ore 20:45 al De Grolsch Veste. La diretta in chiaro è affidata a Rai 1, con la possibilità di seguirla in streaming su RaiPlay.