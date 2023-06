Italia-Spagna oggi in tv: canale, orario e streaming semifinale Nations League 2022/2023

Alle 20:45 di oggi, giovedì 15 giugno, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà la Spagna di De La Fuente per un posto in finale di Nations League contro la Croazia (reduce dalla vittoria ai supplementari sull’Olanda). Ad Enschede gli azzurri cercano il riscatto e inseguono una finale che mette in palio un trofeo ambito. La Spagna nelle finals del 2021 ha interrotto l’imbattibilità azzurra che durava da 37 partite (record mondiale). Ora Mancini vuole la rivincita al Twente Stadion. Si tratta del quarantesimo incrocio tra le due nazionali. La partita potrà essere seguita in diretta su Rai 1 e su Sky Sport Uno, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play, Sky GO, NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.