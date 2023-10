Scommesse, ‘Repubblica’: legali Zalewski preparano querela a Dillinger News per accuse Corona

E’ scontro tra i legali di Nicola Zalewski e il sito Dillinger News, che ha diffuso in questi giorni le informazioni di Fabrizio Corona sui giocatori che sarebbero coinvolti nel giro di scommesse illegali. Proprio quest’oggi, l’ex paparazzo dei Vip aveva fatto il quarto nome, dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali, vale a dire proprio l’esterno polacco della Roma. Secondo quanto riferisce Repubblica, però, stavolta si andrà per vie legali e gli avvocati dal calciatore hanno già fatto sapere di aver preparato una querela nei confronti del sito giornalistico in seguito alle accuse di Corona.