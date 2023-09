Italia-Macedonia, Pandev: “Bardhi e Elmas i più talentuosi, Spalletti uomo giusto per ripartire”

L’ex capitano della Macedonia Goran Pandev ha parlato al ‘Corriere dello Sport’ dei principali pericoli per l’Italia di Spalletti, che sarà impegnata contro la sua nazionale: “Bardhi e Elmas, che già conoscete, sono i più talentuosi. Mi piace Miovski che in Scozia sta facendo molto bene. Trajkowski non ha fatto preparazione. Ho dei dubbi sull’addio di Mancini – continua Pandev – e soprattutto sulle dinamiche. Spalletti mi sembra l’uomo giusto. Lo conosco, bravissima persona. E ha fatto giocare il Napoli in modo meraviglioso. .