E’ morto Alberto Ginulfi, il portiere che parò un rigore a Pelè

Lutto nel mondo del calcio. All’età di 82 anni è morto l’ex portiere Alberto Ginulfi, una vita a difendere i pali prima della Roma, poi di Verona e Fiorentina, tra gli anni ’60 e ’70. Il classe 1941, cresciuto nelle giovani dei giallorossi, si è spento per problemi fisici legati alla sua età avanzata. Ginulfi divenne famoso, tra le altre cose, anche per aver parato un rigore a Pelè in un’amichevole contro il Santos all’Olimpico, ricevendo anche i complimenti da O’Rei.