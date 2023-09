Gianluca Rocchi: “Anche gli arbitri dovrebbero poter essere votati come migliore in campo”

“Il prossimo tabù da abbattere è che venga premiato un arbitro come migliore in campo. Sarebbe una cosa bellissima. Mi piacerebbe molto perché sarebbe un riconoscimento alla categoria e alla nostra professionalità”. Queste le parole del designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, intervistato da Alessandro Alciato in “Storie di Serie A” su Radio Serie A con Rds: “L’immagine dell’arbitro non è mai posta in modo positivo. E’ giusto che facciamo notizia quando facciamo male ma è giusto che accada anche quando facciamo bene. Solo una donna tra gli arbitri è un po’ pochino? Dipende dalle ragazze. Se arrivano tutte come Sole ne potremmo avere dieci. Sole è preparatissima. Si è inserita nel gruppo in maniera straordinaria. Averne di risorse così. Ha arbitrato Fiorentina-Lecce, e Firenze non è un campo semplice, e vederla per le persone era normale. Ormai anche questa mentalità è stata superata”.