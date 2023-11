Siviglia, Inter Miami su Rakitic. Il croato: “Voglio rimanere”

Nonostante l’interesse dell’Inter Miami, Ivan Rakitic, decisivo nell’ultimo derby di Siviglia e col contratto con gli andalusi in scadenza a fine stagione, sembra non abbia alcuna voglia di muoversi dal Sanchez-Pizjuan. L’offerta dall’America è ben gradita dal giocatore che ritroverebbe, tra gli altri, gli ex compagni di squadra al Barcellona: Messi, Busquets e Jordi Alba, con un possibile approdo a breve di un’altro ex blaugrana, Luis Suarez.

Il croato si sente in condizione, nonostante i suoi 35 anni, di dire ancora la sua ad alti livelli e qualche settimana fa ha manifestato la sua intenzione di restare a Siviglia, anche via social: “Penso che resterò qui. È stato concordato un contratto per altre due stagioni, vediamo cosa succede“.