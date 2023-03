Italia-Inghilterra, vertice in prefettura a Napoli: si discuterà delle misure da adottare

La città di Napoli si prepara a ospitare la sfida Italia-Inghilterra, in programma giovedì 23 marzo e valida per le qualificazioni degli Europei 2024. Dopo gli scontri con i tifosi dell’Eintracht Francoforte, il capoluogo campano vuole farsi trovare pronto per accogliere i circa 3.000 tifosi inglesi attesi ed evitare qualsiasi tipo di problema. Nella giornata odierna di lunedì 20 marzo, in Prefettura si terrà dunque una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Napoli Claudio Palomba. Si discuterà delle misure da adottare in occasione del match del Maradona. Al termine, è previsto un incontro con la stampa.