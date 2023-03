L’ex calciatrice della Fiorentina accusa il club viola: “Se sbagliavi, ti urlavano put****”

L’ex calciatrice della Fiorentina Ronja Aronsson rivolge gravi accuse al club viola. In un’intervista a NSD Fotbollfredag, la giocatrice svedese, ora tornata al club natale del Pitea, racconta: “Se sbagliavi qualcosa, un dribbling o un cross, ti urlavano sporca putt** (testuale) solo perché avevi commesso un errore. È stata più o meno la prima parola che ho imparato in italiano e dopo un mese conoscevo tutte le parolacce. Ho sentito dire ad alcune calciatrici che erano troppo grasse e che per questo abbiamo perso delle partite perché non correvano abbastanza. Negli spogliatoio c’era gente che piangeva, non potevo sopportare di andare al campo ogni giorno. La cosa è stata riferita anche al presidente, ma aveva già deciso che la colpa era di noi giocatrici”.