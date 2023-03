Nazionale a Coverciano: conferenza Mancini, allenamento e appuntamento con ‘Azzurri Live’

Si sono radunati quest’oggi gli Azzurri a Coverciano per l’inizio degli allenamenti al Centro Tecnico Federale in vista della partenza di mercoledì per Napoli, dove la formazione di Roberto Mancini sfiderà l’Inghilterra nel primo incontro valevole per la Qualificazione all’Europeo 2024. Faranno il loro esordio nel Centro Tecnico Federale anche due nuovi partner delle Nazionali: Esselunga e Biraghi, domani, inoltre, la Nazionale parteciperà alle campagne sulla Giornata internazionale per l’Eliminazione della discriminazione razziale, promossa dall’ONU, e sulla ‘Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie’, promossa in Italia.

Nel pomeriggio, dopo la conferenza del Ct e la prima seduta di allenamento, tornerà ‘Azzurri Live’, l’appuntamento aperto ai tifosi della Nazionali in diretta sui social alle 18.30: protagonisti Matteo Pessina e Giorgio Scalvini, che si racconteranno agli utenti insieme ai conduttori Barbara Cirillo e Federico Mosca per poi rispondere alle domande dei tifosi. Il giorno della sfida al Maradona invece, ci sarà la possibilità di seguire la Nazionale sia in diretta su Rai 1 che sui profili social: riprenderà ‘Vivo Azzurro Live’, il prepartita condotto da Pierluigi Pardo alle 19.45, e ‘Casa Azzurri Live’, con Gli Autogol e numerosi ospiti del mondo del calcio e dello spettacolo alle 20.40.