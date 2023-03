Arnaldi-Klein oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Miami 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Matteo Arnaldi e Lukas Klein, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Miami. Il giovane azzurro, dopo non esserci riuscito ad Indian Wells, prova nuovamente a qualificarsi per un torneo 1000, questa volta in Florida. Non è un periodo semplice per Matteo, che ha vinto poco ultimamente, ma anche il suo avversario odierno non si trova esattamente nel miglior momento della sua carriera. Per lo slovacco solo due successi in questi primi due mesi e mezzo di stagione sul circuito. I due scenderanno in campo come 2°match a partire dalle 16:00 italiane. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.