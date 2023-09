Italia, infortunio al polpaccio per Politano: esterno Napoli lascia ritiro, Spalletti chiama Orsolini

Infortunio al polpaccio per Matteo Politano e Spalletti deve correre ai ripari. L’esterno offensivo del Napoli, titolare ieri contro la Macedonia del Nord ma uscito a fine primo tempo, ha riportato un problema di tipo muscolare e lascerà il ritiro azzurro. Al suo posto, il ct della Nazionale ha deciso di convocare Riccardo Orsolini, ala del Bologna, in vista della sfida contro l’Ucraina di martedì a San Siro. Ha salutato il quartier generale azzurro anche l’infortunato Gianluca Mancini, in questo caso non viene operata nessuna sostituzione.