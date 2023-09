Colombia, Cuadrado a rischio per la gara contro il Cile: problema fisico per l’esterno dell’Inter

Juan Cuadrado potrebbe saltare la prossima partita della Colombia contro il Cile, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’esterno dell’Inter, stando a quanto riportato dai media sudamericani, ha rimediato un infortunio durante la partita vinta dai Cafeteros contro il Venezuela, nella quale ha abbandonato il terreno di gioco dopo l’intervallo. Con ogni probabilità a partire titolare martedì all’Estadio Monumental di Santiago sarà Jorge Carrascal. Intanto Simone Inzaghi è in apprensione in vista del derby contro il Milan di sabato 16 settembre.