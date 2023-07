Italia Femminile, Giacinti stende la Nuova Zelanda: successo azzurro in vista dei Mondiali

In vista del Mondiale di calcio femminile, che prenderà il via il prossimo 20 luglio, la Nazionale Italiana ha sconfitto 1-0 la Nuova Zelanda nell’ultima amichevole grazie ad una rete siglata da Valentina Giacinti. Al Keith Hay Park, il commissario tecnico Milena Bertolini ha raccolto diverse indicazioni positive dalle sue ragazze, che esordiranno nella rassegna iridata lunedì 24 luglio contro l’Argentina. L’Italia è scesa in campo ancora con il solito 4-3-3, con Giulia Dragoni schierata titolare a centrocampo. La diciassettenne centrocampista del Barcellona ha confermato un’importante crescita giocando da mezzala.