Milan, Romero si presenta: “Voglio dare tutto per la maglia. Dietro la punta mio ruolo preferito”

Luka Romero si vuole prendere e guadagnare la fiducia di Stefano Pioli e di tutto l’ambiente rossonero. Dopo i primi giorni di allenamenti, l’argentino si è presentato ai microfoni della conferenza stampa. Queste le sue parole.

Sul Milan e la voglia di rimanere: “Sono molto contento di essere qua. I primi giorni sono stati buoni, tutti mi stanno aiutando tanto e sono molto felice. In questi anni in Prima Squadra ho imparato tanto. Stavo in U20 a giocare il Mondiale, è arrivata l’offerta del Milan e ho pensato subito di venire qua, in un club con tanta storia. Sono qui per aiutare la squadra, voglio dare tutto. Vorrei rimanere qui e non andare in prestito“.

Sul ruolo e sui modelli: “Ronaldinho, Kakà, vedevo molto Brahim l’anno scorso e mi è piaciuto come giocava. Con Sarri ho imparato tantissimo a livello tattico. La Serie A è molto forte. Dove mi mette il mister gioco. A me piace più dietro la punta, dove giocava l’anno scorso Brahim… Però mi piacciono tutti i ruoli dell’attacco”