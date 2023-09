Italia, Cannavaro crede in Donnarumma: “E’ il titolare fisso, ci ha fatto vincere un Europeo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Fabio Cannavaro ha commentato il complicato momento che sta attraversando il calcio italiano: “Siamo in difficoltà da anni visto che non investiamo più in strutture, né nei giovani, e si fanno meno figli. Nel 2006, nel campionato di Serie A il 70% dei giocatori erano italiani e solo il 30% stranieri, mentre oggi è il contrario. Bisognerebbe levare qualche decreto che permette di non investire sugli italiani. Al di là dei giocatori, però, serve tornare ad avere uno spirito da Italia. In passato davamo tutto per non perdere, mentre oggi l’attenzione cala troppo rapidamente“.

“Donnarumma è il titolare fisso della Nazionale. Anche se è in difficoltà, non dobbiamo dimenticare che ci ha fatto vincere un Europeo – ha proseguito Cannavaro, per poi parlare di Buffon – La sua esperienza è preziosa e compensa la mancanza di Spalletti, che è un grandissimo allenatore ma non così esperto per la Nazionale“.

Cannavaro ha infine parlato di una sua possibile candidatura a ct della Nazionale: “Nonostante la mia lunga storia con la maglia azzurra, allenatori come Spalletti e Conte sono avvantaggiati rispetto a me per via della diversa storia in Serie A. Io ho iniziato all’estero, ma per la mentalità degli italiani sembra che io non abbia mai allenato. Sicuramente c’erano allenatori più appetibili di me per la Nazionale; personalmente sto studiando per tornare ad alti livelli“.