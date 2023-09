Serie A, Exor fa chiarezza: “Juventus in vendita? Ipotesi senza fondamento”

Tramite un portavoce, Exor ha prontamente smentito le voci di una possibile cessione della Juventus. Nella mattinata di lunedì 11 settembre, Il Giornale aveva infatti svelato come il club fosse sul mercato per via della precaria situazione finanziaria, con perdite per 240 milioni e ricavi troppo bassi. Tuttavia Exor ha fatto chiarezza sulla vicenda, mettendo in chiaro che non ha intenzione di vendere il club della famiglia Agnelli. “Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento” ha detto un portavoce.