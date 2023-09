Italia, Zoff smorza le polemiche: “Macedonia del Nord squadra discreta, mi sembra tutto tragicomico”

Dino Zoff è stato ospite ai microfoni di Radio anch’io sport su Rai Radio 1, commentando vari temi tra cui la possibile cessione della Juventus (poi smentita da Exor): “Sarebbe tragica perché la famiglia Agnelli rappresenta un’istituzione del Paese. Loro sono stati la Juventus e sarei davvero deluso se si concretizzasse la vendita, sarebbe davvero troppo. Non bisogna cambiare la tradizione solo perché cambia il tempo“. Sempre a proposito dei bianconeri, ma riguardo le ambizioni: “Bisogna far bene in campionato. Una squadra come la Juve deve prendersi le proprie responsabilità, specialmente non avendo impegni europei“.

Zoff ha poi detto la sua sull’Italia, pesantemente criticata dopo il pari con la Macedonia del Nord: “Mi sembra tutto tragicomico e sono spaventato. La squadra si è mossa bene e ci sta prendere gol su quel tiro. E’ tutto esagerato, alla fine abbiamo pareggiato contro una squadra discreta. Donnarumma? Ci ha fatto vincere gli Europei“. Infine, sulla mancanza di italiani in Serie A: “La categoria dei calciatori si è spostata più a Sud del mondo e nell’est d’Europa. Adesso il primo giovane che va bene ha tre procuratori, mi sembra esagerato“.