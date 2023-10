Calendario quarti di finale Mondiali maschili rugby 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei quarti di finale dei Mondiali maschili di rugby 2023, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Archiviati i gironi, si inizia a fare sul serio con le partite da dentro o fuori. Le otto squadre rimaste in gara si sfidano nel primo turno ad eliminazione diretta per proseguire l’avventura iridata. Ai quarti, in programma nel fine settimana del 14 e 15 ottobre, si sfidano le migliori dei gironi C e D da una parte e le migliori delle pools A e B dall’altra. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari di tutte le partite dei quarti di finale e le informazioni per seguirle in diretta.

STREAMING E TV – Le partite dei quarti di finale saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e per gli abbonati sui canali di Sky Sport, che sta seguendo interamente l’evento e trasmetterà tutte le 48 partite del Mondiale. Le dirette streaming sono invece garantite da Rai Play, Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

TABELLONE QUARTI DI FINALE: GLI ACCOPPIAMENTI

IL REGOLAMENTO E LA FORMULA

I CONVOCATI DELL’ITALIA

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

Calendario quarti di finale Mondiali rugby 2023

SABATO 14 OTTOBRE

17.00 Galles-Argentina (Marsiglia) – Diretta Sky Sport Arena e Rai Sport

21.00 Irlanda-Nuova Zelanda (Parigi) – Diretta Sky Sport Arena e Rai Sport

DOMENICA 15 OTTOBRE

17.00 Inghilterra-Seconda classificata Girone C (Marsiglia) – Diretta Sky Sport Arena e Rai Sport

21.00 Francia-Sudafrica (Parigi) – Diretta Sky Sport Arena e Rai Sport