L’Arsenal pensa già al futuro: la prossima estate amichevole contro All-Stars MLS guidate da Rooney

L’Arsenal pensa e progetta già il prossimo futuro. Il club guidato da Mikel Arteta è attualmente capolista della Premier League e sogna di far tornare il trofeo di campione d’Inghilterra dopo l’ultima volta del 2004, quando Herny e Wenger guidavano l’impresa di quella stagione. Nonostante una stagione in cui conterà pensare al minimo dettaglio arrivati ormai nella fase calda, il club di Londra ha deciso di pensare già alla prossima estate, quando nella tournee americana l’Arsenal ha ufficializzato la sfida contro l’All-Stars della MLS che saranno guidate Wayne Rooney.

La partita pre-campionato si svolgerà a Washington DC presso l’Audi Field, la casa del DC United, di cui Rooney è alla guida dalla scorsa estate. Arteta ha dichiarato ai microfoni ufficiali del club: “È fantastico giocare contro gli Mls All-Stars a Washington DC a luglio. “Il nostro tour negli Stati Uniti la scorsa estate è stato un’ottima preparazione per la stagione e non vediamo l’ora di visitare ancora una volta i nostri fantastici tifosi negli Stati Uniti. La partita contro gli Mls All-Stars sarà un buon test in vista della stagione 2023-24“.

Il direttore sportivo Edu ha dichiarato: “La nostra partita contro l’Mls All-Stars a luglio è una grande opportunità per Mikel e la squadra per prepararsi in vista della nuova stagione, affrontando una forte opposizione. Attualmente stiamo lavorando sui nostri piani pre-campionato e noi non vedo l’ora di annunciare presto ulteriori dettagli“.

Rooney ha voluto dire anche la sua: “Ho avuto un posto in prima fila per assistere alla crescita e allo sviluppo della Major League Soccer, prima come giocatore e ora come allenatore. L’opportunità di guidare il meglio che il nostro campionato ha da offrire contro un top club della Premier League come l’Arsenal sarà un punto culminante per me personalmente e un’esperienza indimenticabile per i nostri fan appassionati qui a DC”.