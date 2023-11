Italia agli Europei 2024, quando sarà il sorteggio dei gironi: data, orario e diretta tv

L’Italia si è qualificata per gli Europei 2024 e per fortuna ha evitato gli spareggi di marzo: ecco allora quando sarà il sorteggio attesissimo dei gironi, con le informazioni su data, orario e diretta tv. In attesa di capire in modo definitivo quali siano le fasce complete, purtroppo gli azzurri ballano tra terza (più probabile) e quarta fascia, quindi sarà un sorteggio complicatissimo in cui la Nazionale beccherà una se non due big del calcio continentale. In ogni caso, con tutte le carte in regola per superare la fase a gruppi, obiettivo minimo per chi è campione in carica.

Il sorteggio per stabilire i gironi di Euro 2024 si terrà sabato 2 dicembre alle ore 18, con diretta tv su Sky Sport e la Rai. Si terrà ad Amburgo, nella sala da concerti della città (Elbphilharmonie).