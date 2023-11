Europei 2024, sorteggio fase a gironi: le quattro fasce

Già tempo di pensare ad Euro 2024 e alla sua fase finale, anche se l’elenco delle qualificate non è ancora definito e non lo sarà prima di marzo. Il sorteggio della fase finale del torneo continentale si svolgerà sabato 2 dicembre alle 18:00. La cerimonia si terrà all’Elbphilharmonie di Amburgo, in Germania, dove le squadre qualificate conosceranno le prossime avversarie. La Germania, paese ospitante del torneo, è qualificata automaticamente. E con lei ci saranno altre 20 squadre – le prime due di ciascuno dei dieci gironi delle qualificazioni europee –, oltre alle tre che passeranno per lo spareggio di marzo. Germania quindi già nel gruppo A. E le tre squadre (non definite) in quarta fascia. Le squadre verranno assegnate a una delle quattro fasce (1, 2, 3, 4) prima del sorteggio, in base ai loro risultati nella fase a gironi di qualificazione.

LE QUATTRO FASCE (IN AGGIORNAMENTO)

Fascia 1

Germania

Portogallo

Francia

Spagna

Belgio

Fascia 1 o 2

Inghilterra

Danimarca

Fascia 1, 2 o 3

Turchia

Fascia 2

Ungheria

Austria

Fascia 2, 3 o 4

Albania

Fascia 2 o 4

Romania

Svizzera

Fascia 3

Scozia

Slovacchia

Fascia 3 o 4

Olanda

Serbia

Fascia 4

Vincitrice spareggio

Vincitrice spareggio

Vincitrice spareggio