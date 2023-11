Italia agli Europei 2024: ecco le possibili avversarie nel girone

L’Italia è riuscita a uscire indenne dalla trasferta di Leverkusen contro l’Ucraina e si è qualificata per gli Europei 2024: ecco allora le possibili avversarie nel girone, che verranno sorteggiate il 2 dicembre ad Amburgo, e contestualmente il riepilogo sulle fasce (in aggiornamento fino alla chiusura delle qualificazioni prevista martedì 21 novembre). Gli azzurri, purtroppo, non se la passano bene e infatti sono tra le peggiori squadre del ranking stilato per mettere in fila le 24 squadre qualificate e allocarle in prima, seconda, terza e quarta fascia.

Le teste di serie, infatti, sono la Germania paese ospitante e le cinque migliori prime classificate delle qualificazioni. Le altre prime classificate sono in seconda fascia insieme alla migliore seconda classificata dal punto di vista dei punti fatti (in caso di parità si tiene conto dei seguenti criteri: differenza reti; gol fatti; gol fatti in trasferta; numero di vittorie; numero di vittorie in trasferta; miglior condotta fair play; posizione nella classifica generale della Nations League 2022-23). Dunque le squadre rimanenti andranno in terza e quarta fascia (dove troviamo anche le tre vincitrici degli spareggi di marzo). Di conseguenza, l’Italia ha possibilità di essere in terza fascia così come in quarta, e pescherà di sicuro una o due squadre di alto livello presenti in fascia uno e due, oltre a una squadra dalla quarta fascia se la Nazionale è in terza o dalla terza se la Nazionale è in quarta. In attesa di scoprirlo con certezza, queste le possibili avversarie, una per ciascuna appartenente certa a una fascia.

SE ITALIA IN TERZA FASCIA

UNA TRA: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra UNA TRA: Ungheria, Austria, Danimarca, Albania e altre due UNA TRA: Serbia, una tra Romania e Svizzera, Vincitrice spareggio, Vincitrice spareggio, Vincitrice spareggio

SE ITALIA IN QUARTA FASCIA

UNA TRA: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

UNA TRA: Ungheria, Austria, Danimarca, Albania e altre due

UNA TRA: Scozia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Olanda e un’altra