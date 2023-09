Highlights e gol Giana Erminio-Vicenza 1-5: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 30

Gli highlights e le azioni salienti di Giana Erminio-Vicenza 1-5, match della seconda giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Le magie di Rossi, Ronaldo e Ferrari aprono le marcature e spianano la strada alla formazione ospite, che trova anche il quarto gol nella ripresa con un tocco in rete di Della Morte dopo un pasticcio della difesa. Nel finale un rigore a testa: a segno Fumagalli e Pellegrini per il definitivo 1-5.