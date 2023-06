Highlights e gol Spezia-Verona 1-3: spareggio Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 19

Il video dei gol e degli highlights di Spezia-Verona, match valevole per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023. Al Mapei Stadium si gioca la partita che vale una stagione per entrambe le squadre: dopo pochi minuti scaligeri in vantaggio con un tiro di Faraoni deviato da Ampadu nella propria porta. Ma lo Spezia reagisce e, proprio con lo stesso Ampadu, trova il gol del pareggio. Poi si scatena Ngonge che segna una doppietta che indirizza definitivamente la partita. Nella ripresa però le emozioni non sono finite: Faraoni salva un gol sulla linea di porta, Orsato fischia rigore ed espulsione. Dal dischetto però Nzola si fa ipnotizzare da Montipo che diventa l’uomo simbolo della salvezza del Verona. Lo Spezia ci prova, ma non riapre la partita. Spezzini in Serie B.

LE PAGELLE E I VOTI