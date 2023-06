Highlights e gol Moldavia-Polonia 3-2, qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 14

Il video con highlights e gol di Moldavia-Polonia 3-2, match valevole per la quarta giornata del gruppo E delle Qualificazioni agli Europei 2024. Incredibile vittoria dei moldavi, che mettono a segno una vera impresa. I gol di Milik e Lewandowski nel primo tempo hanno indirizzato la partita in favore degli ospiti, ma nella ripresa ecco la clamorosa e inaspettata rimonta dei padroni di casa con la doppietta di Nicolaescu e il gol-vittoria di Baboglo. Una sconfitta che complica non poco il cammino dei polacchi verso Euro 2024.

GLI HIGHLIGHTS