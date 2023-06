Altro passo falso per la Germania in amichevole: 0-2 contro la Colombia

Un momento sicuramente non positivo, soprattutto dal punto di vista dei risultati, per la Germania di Hansi Flick che dopo aver commesso un passo falso contro la Polonia, ha perso nuovamente in amichevole contro la Colombia. Nonostante una squadra inglobata di talento, la Germania nel primo tempo riesce raramente ad essere pericolosa e ad impensierire la Colombia, che invece, ha difeso bene, e già dal primo tempo aveva fatto capire alla selezione tedesca di poter far male in ripartenza.

Nel secondo tempo è subito una Colombia propositiva che al 54esimo trova il gol del vantaggio: discesa di un rivitalizzato Cuadrado sulla fascia, lo juventino mette in mezzo all’area la palla che viene colpita di testa da Luis Diaz che insacca, battendo ter Stegen. Il vantaggio della Colombia fa prendere coraggio ai Cafeteros e fa perdere di fiducia agli uomini di Flick. Il tecnico della Germania inizia a cambiare le carte, ma il risultato non cambia. Anzi peggiora. All’82esimo, infatti, altro traversone di Cuadrado, Kimmich, non controllando bene in area di rigore, si fa carambolare la palla sul braccio. Per l’arbitro non c’è nessun dubbio. Calcio di rigore che Cuadrado realizza, chiudendo la partita. Nel finale la prima vera occasione da gol della Germania arriva al 90esimo con Sane che però non riesce a controllare una palla che arrivava in area di rigore dopo una punizione battuta dal limite.