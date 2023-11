Highlights e gol Inghilterra-Malta 2-0, qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 2

Il video con highlights e gol di Inghilterra-Malta 2-0, match valido per la penultima giornata del gruppo C delle qualficazioni agli Europei 2024. A Wembley i padroni di casa, già certi di un posto a Euro 2024, regolano senza problemi i modesti avversari passando in vantaggio già al minuto 8 con l’autogol di Pepe. Gli uomini di Southgate non arrotondano il punteggio, ma al 75′ ecco il gol del solito Harry Kane per il 2-0 finale.

GLI HIGHLIGHTS