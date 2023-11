Pagelle Italia-Macedonia del Nord 5-2: voti e tabellino qualificazioni Europei 2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizi0ni e i gol di Italia-Macedonia del Nord, match valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Allo stadio Olimpico ottimo primo tempo dei ragazzi di Luciano Spalletti che sbloccano il risultato grazie a Matteo Darmian che, di testa, gonfia la rete e fa 1-0. Jorginho sbaglia l’ennesimo rigore, ma poi ci pensa Federico Chiesa con una splendida doppietta a fissare il punteggio sul 3-0 all’intervallo. La Macedonia però non molla e sorprendentemente rientra in partita grazie alla doppietta episodica di Atanasov. Nel finale ci pensa Giacomo Raspadori a scacciare le paure: 4-2. Al 94′ arriva il sigillo finale di El Shaarawy. Italia ad un punto da Euro 2024.

LE PAGELLE E I VOTI DI ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Darmian 7, Gatti 6.5, Acerbi 6, Dimarco 6.5; Barella 7, Jorginho 5.5 (17′ st Cristante 6), Bonaventura 6 (17′ st Frattesi 6); Berardi 6 (31′ st El Shaarawy 6.5), Raspadori 7 (45′ st Scamacca), Chiesa 7.5 (17′ st Zaniolo 6). In panchina: Provedel, Carnesecchi, Lazzari, Mancini, Buongiorno, Politano, Cambiaso. Allenatore: Spalletti 6.5.

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski 5; Manev 5 (1′ st Ashkovski), Serafimov 5.5, Musliu 5, Dimoski 5; Elezi 5.5 (19′ st Alimi 5), Ademi 5 (1′ st Atanasov 7); Alioski 5.5, Bardhi 5, Elmas 5 (27′ st Churlinov 6); Miovski 5 (1′ st Ristovski 5.5). In panchina: Aleksovski, Shiskovski, Iljazovski, Mitrovski, Babunski, Daci, Todoroski. Allenatore: Milevski 5.

ARBITRO: Zwayer (Germania) 6.

RETI: 17′ pt Darmian, 41′ pt Chiesa, 48′ pt Chiesa; 7′ st Atanasov, 29′ st Atanasov, 36′ st Raspadori, 49′ st El Shaarawy.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Spettatori presenti 56.364. Incasso pari a 939.200 euro.

Al 40′ pt Dimitrievski para un rigore calciato da Jorginho.

Ammoniti: Zaniolo, Churlinov, Ashkovski, Ristovski, Milevski, Serafimov, Acerbi.

Angoli: 7-2 per l’Italia.

Recupero: 3′; 6′