Qualificazioni Euro 2024, Inghilterra sul velluto con Malta. La Danimarca conquista il pass

I risultati della serata delle Qualificazioni a Euro 2024, che vedono in arrivo altri verdetti e grande attesa in vista dell’ultima giornata. Nessun problema per l’Inghilterra, che già certa di un pass non si danna l’anima ma archivia il primo posto in solitaria nel gruppo C grazie al 2-0 ai danni di Malta. A Wembley partita subito in discesa per gli uomini di Southgate grazie all’autogol di Pepe dopo otto minuti. Gli inglesi non riescono ad arrotondare il punteggio, ma rischiano pochissimo e alla fine raddoppiano al 75′ con il gol del “solito” Harry Kane.

INGHILTERRA-MALTA: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Chi invece archivia la qualificazione alla fase finale è la Danimarca, che si mette al sicuro da sorprese grazie alla vittoria per 2-1 ai danni della Slovenia. Danesi avanti con l’ex Atalanta Maehle, ma pochi minuti dopo ecco alla mezz’ora la grande punizione di Janza per il momentaneo pareggio. Nel secondo tempo i padroni di casa tornano avanti con Delaney, che regala alla Danimarca i tre punti che valgono un posto a Euro 2024. La Slovenia avrà comunque a disposizione due risultati su tre nell’ultima giornata, quando gli sloveni ospiteranno il Kazakistan.

DANIMARCA-SLOVENIA: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

EURO 2024: TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE

QUALIFICAZIONI EURO 2024: RISULTATI E CLASSIFICHE

Molto articolata anche la situazione nel gruppo E, dove la Polonia non va oltre l’1-1 con la Repubblica Ceca e dice addio a uno dei primi due posti nel girone. Piotrowski scalda il pubblico di Varsavia con il gol di vantaggio nel primo tempo, ma gli ospiti non demordono e in avvio di ripresa trovano la rete del pareggio con Soucek. La Repubblica Ceca così rimane davanti alla Polonia, che con stasera chiude i suoi impegni nel girone di qualificazione. Sarà quindi spareggio per il secondo posto tra i cechi e la Moldavia, che con una vittoria esterna centrerebbe un clamoroso pass per Euro 2024.