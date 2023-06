Highlights e gol Georgia-Belgio 2-2, Europei Under 21 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 50

È stato un match combattuto ed appassionante, e alla fine è stato un 2-2 tra il Belgio ed una Georgia davvero pericolosa: 2-0 per i belgi il punteggio di fine primo tempo, score maturato grazie alle reti nel primo tempo di Maxim De Cuyper (15′) e di Largie Ramazani (38′), autori di due prestazioni fenomenali. Ma si è proceduto con azioni da un lato e dall’altro praticamente per tutti i 90 e più di minuti di una partita bellissima e che ha messo in luce un’esorbitante quantità di talenti purissimi. I georgiani hanno reagito alla grande nella ripresa e, al 51′, hanno trovato la via del gol con Giorgi Tsitaishvili e da quel momento ha regnato sovrana l’incertezza: tante opportunità per il 3-1, ma anche la Georgia ha sfiorato il 2-2 a più riprese. Il 2-2 alla fine è arrivato, all’87’, con Giorgi Guliashvili. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights del match.