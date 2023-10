Highlights e gol Polonia-Moldavia 1-1: qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 11

Il video con gli highlights di Polonia-Moldavia 1-1, sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. La squadra ospite passa in vantaggio al 25′ grazie alla rete di Nicolaescu, che fa sognare il sorpasso alla Moldavia proprio ai danni dei padroni di casa. La Polonia però trova il gol del 1-1 in apertura di ripresa con Swiderski, ma nonostante l’assalto finale non riesce a portare a casa l’intera posta in palio. Zielinski e compagni rimangono così in terza posizione con 10 punti ma con una gara in più rispetto alle altre e rischiano seriamente l’eliminazione. Ancora vive invece le speranze della Moldavia, quarta a quota 9 punti.