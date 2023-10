Highlights e gol Galles-Croazia 2-1: qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 46

Il video con gli highlights di Galles-Croazia 2-1, sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Succede tutto nella ripresa, con i dragoni che passano in vantaggio al 47′ con il gol di Harry Wilson. Dopo un’ora di gioco arriva anche il 2-0 dei padroni di casa ancora con Wilson, che sigla così la doppietta personale. Al 75′ accorcia le distanze la Croazia con Pasalic, che però non riesce ad agguantare il pareggio. Il Galles raggiunge così proprio la nazionale balcanica a quota 10 in classifica, e le due squadre si giocheranno l’accesso alla fase finale di Euro 2024 nelle prossime gare.