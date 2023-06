Highlights e gol Malta-Inghilterra 0-4: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 9

Il video con gli highlights e i gol di Malta-Inghilterra 0-4, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Come prevedibile a Ta-Qali non fanno fatica i Tre Leoni contro il vecchio possedimento. L’autogol di Apap apre le danze, poi le reti di Alexander-Arnold, Kane e Wilson a calare il poker per la formazione britannica in questa sfida del gruppo dell’Italia. In alto ecco le immagini salienti.