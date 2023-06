MOVIOLA – Kosovo-Romania, Makkelie e il Var annullano un gol: fallo in attacco di Muriqi

Decisione davvero controversa quella dell’arbitro olandese Danny Makkelie, finito nella bufera per la direzione in Siviglia-Juventus, nel match Kosovo-Romania delle qualificazioni agli Europei 2024. A Pristina Muriqi subisce fallo in area, poi arriva il cross e la palla viene insaccata da Zhegrova con un colpo di testa perfetto. Ma col Var il team olandese decide di annullare la rete per un presunto quanto inesistente fallo dell’ex Lazio.