Highlights e gol Italia-Norvegia Under 21 2-0: Qualificazioni Europei 2025 (VIDEO)

di Redazione 31

Gli highlights e le azioni salienti di Italia-Norvegia 2-0, match di qualificazioni agli Europei 2025 under 21. Le reti di Baldanzi (per lui anche un assist) ed Esposito regalano i tre punti agli azzurrini, che soffrono poco e creano tanto al ‘Druso’ di Bolzano. La nazionale di Nunziata si porta così a quota sette punti in classifica. Davanti all’Italia c’è solo la Repubblica d’Irlanda a 9, mentre la Norvegia resta a 6. Di seguito, ecco le azioni salienti della partita.

PAGELLE