Pagelle Italia-Norvegia U21 2-0: voti e tabellino Qualificazioni Europei 2025

L’Italia batte 2-0 la Norvegia nel match della terza giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria del 2025. La prima conclusione della partita è degli ospiti, con Musisha che si libera e calcia col mancino: palla fuori. Poco dopo è un contropiede 3 vs 2 a generare qualche brivido, ma Zanotti salva su Gulliksen. L’Italia si affaccia con Baldanzi, ma soprattutto con Prati: al 19′ il gran tiro dalla lunga distanza del regista del Cagliari è letto bene da Sjoeng che in tuffo devia. Sono le prove generali per il gol del vantaggio. Al 24′ Bove si impadronisce di una palla vagante e verticalizza per Baldanzi che salta due avversari, vince un contrasto e col mancino fulmina il portiere norvegese, battuto per la prima volta in questo percorso di qualificazione. Ad inizio ripresa, dopo ventidue secondi, c’è il 2-0. Ed è ancora Baldanzi decisivo, stavolta con un assist al bacio per il mancino vincente di Esposito. Tre punti preziosi per gli azzurrini. Di seguito, ecco le pagelle e il tabellino del match.

HIGHLIGHTS

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches 6.5; Zanotti 7 (42’ st Kayode sv), Coppola 6, Pirola 6.5, Ruggeri 6.5; Bove 6.5 (27’ st Fabbian 6), Prati 6.5, NDour 6; Casadei 6 (27’ st Miretti 6); Esposito 7 (42’ st Calafiori sv), Baldanzi 7.5 (12’ st Oristanio 6).

In panchina: Zacchi, Ambrosino, Guarino, Bianco.

Allenatore: Nunziata 6.5.

NORVEGIA (3-4-3): Sjoeng 6.5; Lovik 6 (32’ st Riisnaes 6), Opsahl 5.5, Hjelde 5.5; Zaferis 6, Gulliksen 6 (12’ st Oppergard 5.5), Arnstad 6, Moller-Wolfe 5.5; Schjelderup 5 (42’ st Nordas sv), Hansen.-Aaroen 6, Musisha 5.

In panchina: Tangvk, Hopland, Roaldsoy, Holm, Aasgaard, Karlsbakk.

Allenatore: Jalland 5.

ARBITRO: Lardot (BEL) 5.5.

RETI: 25’ pt Baldanzi, 1’ st Esposito.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Coppola, Opsahl, Ndour, Schjelderup, Bove, Fabbian, Pirola. Angoli: 4-3. Recupero: 2’, 6’.