Highlights e gol Irlanda-Italia 2-2: qualificazioni Europei Under 21 2025 (VIDEO)

di Giorgio Billone 65

II video con gli highlights e i gol di Irlanda-Italia 2-2, match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Brutto ko per gli azzurrini di Nunziata: sotto per effetto del gol di Phillips, ma con il pareggio di Gnonto su rigore a ridare speranze prima dell’intervallo, poi però nella ripresa pasticcio difensivo e rete a opera di Armstrong e ancora Gnonto ci fa ottenere un punto eccezionale. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE

GoaL! | Ireland U21 1-0 Italy U21 | Killian Phillipspic.twitter.com/8Dgggxs3zf — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 21, 2023

GoaL! | Ireland U21 1-1 Italy U21 | Wilfried Gnontopic.twitter.com/qConGOsKEs — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 21, 2023