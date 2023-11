Roma, Mourinho: “Non so se resto. Parlato di recente coi Friedkin, ma non di rinnovo”

“Non so se resterò il prossimo anno. L’ultima volta che ho parlato con Dan Friedkin è stata dieci minuti dopo il derby. La settimana scorsa ho parlato anche con Ryan, ma parliamo del lavoro di oggi, non del rinnovo”. Lo ha detto José Mourinho, non sbilanciandosi sul suo futuro sulla panchina della Roma, in un’intervista al Tg1, anteprima di uno speciale con lo Special One che andrà in onda venerdì all’interno di TV7.