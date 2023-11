Canada-Finlandia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Il Canada se la vedrà contro la Finlandia nel primo quarto di finale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena che, come ormai da tradizione, sarà il teatro di due incontri di singolare più, eventualmente, del match di doppio risolutivo. I nordamericani, vincitori dell’Insalatiera nella passata edizione, sono orfani di Denis Shapovalov ma possono contare su Felix Auger-Aliassime, tornato in ottime condizioni nelle ultime settimane sul circuito maggiore. La stella degli scandinavi, invece, è Emil Ruusuvuori, ormai stabilmente da tanto tempo tra i primi cento giocatori del mondo. Sarà il Canada a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per la Nazionale vincitrice c’è il pass per la semifinale contro una tra l’Australia oppure la Repubblica Ceca, che si affronteranno nel secondo quarto di finale.

L’incontro tra Canada e Finlandia è in programma oggi (martedì 21 novembre) a partire dalle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora le Finals della Coppa Davis 2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il confronto sarà visibile anche su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in quest’ultimo caso solamente in differita. Disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go, NOW, RaiPlay e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il confronto, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.